قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يقرر حبس 4 ضباط

أصدر قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى بلبنان القاضى فادى صوان، قرارًا بالحبس الاحتياطى بحق 4 ضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء، من بينهم مسئول جهاز المخابرات.





وجاء قرار الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات، فى نهاية جلسات الاستجواب التى أجراها القاضى صوان مع الضباط الأربعة والذين تصدرهم العميد أنطوان سلوم مسئول جهاز المخابرات بالميناء، إلى جانب ضابط برتبة رائد بجهاز أمن الدولة، وضابطين آخرين برتبة رائد أيضا بجهاز الأمن العام.

وكانت النيابة العامة اللبنانية أمرت بحبس 19 شخصًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحرى، قبل أن تُقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية إلى "المجلس العدلى" وهو الإجراء الذى ترتب عليه تولى أحد القضاة مهمة التحقيق فى القضية برمتها بدلًا من النيابة العامة، والذى سيصدر قرار الاتهام فى ختام التحقيقات متضمنًا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلى.

ويعد المجلس العدلى جهة قضائية استثنائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة اللبنانية.