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الخرطوم تعلن فتح المعابر التجارية مع جنوب السودان

0 نشر
أ ش أ 2020-09-01 21:29 0 تبليغ

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وأشارت فى تصريحات صحفية اليوم، بمطار الخرطوم عقب عودتها والوفد الوزارى من مدينة جوبا إلى تكوين لجنة وزارية بين الدولتين تبدأ عقد لقاءاتها بصورة دورية، مؤكدة أن رفع التعاون الاقتصادى بين البلدين قضية أساسية يتطلب تحقيقها ووضع اللبنات لانطلاق الدولتين نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الانتقالية.

وبيّنت هبة أنّ النقاش مع حكومة الجنوب تناول قضايا عامة منها الحريات الأربع وقضايا خاصّة تتعلق بالطّاقة والتّجارة مؤكدة رغبة السودان فى مضاعفة التعاون الاقتصادى والفائدة الاقتصادية.

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