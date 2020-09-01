إرهابى ارتكب مجازر.. السراج يعين جويلى رئيسا لمخابرات الوفاق فى طرابلس

أعلن فايز السراج، رئيس حكومة "الوفاق" فى طرابلس، اليوم الثلاثاء، تعيين الإرهابى المطلوب دوليًا أسامة الجويلى، رئيسًا لجهاز المخابرات فى الحكومة التى تتخد من العاصمة الليبية طرابلس مقرًا لها.





ويشغل الجويلى حاليًا قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لميليشيات "الوفاق"، وكان السراج أوكل إليه عملية تجنيد المرتزقة وتقسيم الميليشيات المسلحة التى أدخلتها تركيا إلى ليبيا، وتوزيعها على محاور القتال، إذ يعد جويلى أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس وعنصر رئيسى وفاعل فى تحريك التشكيلات التى تتمركز فى محاور العاصمة. وارتكبت ميليشيات جويلى مجزرة غير آدمية، عندما قتل جرحى الجيش الليبى كانوا يتلقون العلاج داخل مستشفى غريان، وهو ما أثار غضب الشارع الليبى، كما ارتكبت المليشيات التى يقودها أسامة جويلى مجزرة فى مدينة ورشفانة نوفمبر 2017، وذلك بتصفية عشرات العسكريين بعد اقتحام مدينة ورشفانة والتنكيل بجثثهم فى منطقة الهيرة جنوب غربى العاصمة طرابلس. وكان أول ظهور لـ جويلى فى 2011، كسائق للمفكر الفرنسى الصهيونى برنارد هنرى ليفى، أثناء تجوله فى ليبيا حينها.

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