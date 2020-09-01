ارتفاع ضحايا السيول والأمطار بالسودان إلى 95 وفاة

وأفادت وزارة الداخلية السودانية، فى تقرير لها بوفاة 22 شخصا نتيجة انهيار منازل و66 غرقًا، و7 نتيجة الصعق الكهربائى. وأضافت الوزارة، أن عدد المنازل المُنهارة كُليًا بلغ 20975 منزلا، وجزئيًا 37516، فيما تضرّر 152 مرفقًا، و318 متجرًا ومخزنًا، ونفق 5479 من المواشى.

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