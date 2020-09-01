ماكرون : لن نقدم للبنان شيكا على بياض

وفى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه على هامش زيارته إلى بيروت، أوضح ماكرون أن خريطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزى اللبنانى والنظام المصرفى للبلاد. كما توقع الرئيس الفرنسى أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود بالإصلاحات خلال 8 أسابيع.

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