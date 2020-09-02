تلفزيون السودان يؤكد تعرضه لعملية تخريب عشية توقيع اتفاق السلام

وقال لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن العملية التخريبية تمثلت فى سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية بالتلفزيون، مما شل ودمر قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت".
وأوضح أنه حتى الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، لم تكن غرفة التحكم الرئيسية فى التلفزيون قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث، وبالتالى لم تكن قادرة على نقل مراسم توقيع إتفاق السلام من جوبا.
وأضاف أن مهندسى التلفزة وتقانة المعلومات انخرطوا فى جهود جبارة لتوفير لوحات بديلة، تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم، وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا، لينقل تلفزيون السودان مراسم التوقيع، حيث كان المصدر الوحيد لنقل الحدث لكافة القنوات السودانية والعربية.
وأشار إلى أن قيمة "اللوحات المسحوبة" تقدر بنحو 15 ألف دولار، وهى غير قابلة للبيع، لأنها تصلح للعمل فقط فى غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان، مؤكدا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية، كما تجرى تحقيقات جنائية، جراء هذا الحادث.
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