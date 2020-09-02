وتؤدى اليمين اليوم .. حكومة المشيشي تنال مصادقة البرلمان التونسى

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، ستؤدى حكومة هشام المشيشى اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد فى موكب سينتظم بالقصر الرئاسى بـ قرطاج. ودامت الجلسة العامة المخصصة للنظر فى منح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشى 11 ساعة و25 دقيقة. وتصبح بذلك حكومة هشام المشيشى الحكومة الثانية التى يمنحها البرلمان ثقته منذ الانتخابات التشريعية 2019، والحكومة الثالثة التى مرّت بمجلس نواب الشعب خلال أشهر. وكان قيس سعيد هو من كلف وزير الداخلية فى الحكومة المغادرة هشام المشيشى باعتباره الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة. Advertisements ودامت المشاورات شهرا قدم إثره رئيس الوزراء فريقه الحكومى فى 25 أغسطس الجارى. وتبدأ الحكومة عملها فى ظل وضع سياسى متوتر تشوبه خلافات بين المؤسسات الدستورية وتغيّر فى موقف الرئيس التونسى الداعم للحكومة.

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