قرقاش : معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية فرصة للعودة إلى المفاوضات

وأضاف عقب اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع مئير بن شاباط، مستشار ورئيس الأمن القومى الإسرائيلى، الذى يرأس وفدا إسرائيليا يزور الإمارات: ستؤسّس المعاهدة لعلاقات ثنائية راسخة فى مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها فى صالح البلدين والمنطقة عموما.

ورأى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المعاهدة ساهمت فى تعليق ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات، فى مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام، يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث المسؤولان تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلى وفرص التعاون الثنائى والتطورات فى المنطقة.

كما تطرقت المحادثات، التى جرت فى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار.