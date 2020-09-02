ماكرون يكشف بعض تفاصيل لقائه مع جارة القمر : شعرت بالرهبة

تفردت زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى الفنانة فيروز، قيثارة الغناء فى لبنان والعالم العربى، بأجوائها ومشاعرها وقيمتها، فيما صرح ماكرون بعد لقائها بأنه يحترم "السر" الذى تحيط به "جارة القمر" نفسها.





وفى مؤتمر صحفى بقصر الصنوبر فى بيروت الثلاثاء فى ختام زيارة استمرت يومين انهمرت أسئلة الصحفيين على ماكرون للحديث عما دار فى اللقاء ليل الإثنين فحرص الرئيس الفرنسى على الإجابة فقط عما يتعلق به شخصيا.

وقال "فيما يتعلق بفيروز اسمحوا لى أن أحافظ على خصوصية هذا اللقاء. أستطيع أن أقول ما شعرت به وما قلته لها شخصيا. أنا قلت إننى أشعر بالرهبة أن أكون أمام ديڤا مثل فيروز.. هذه الفنانة الوطنية وأن أرى جمالها وهذا السحر الذى تتمتع به وهذا الوضوح السياسى والوعى السياسى".

واعتبر ماكرون أن صوت فيروز ليس "قطعة اكسسوار فى مثل هذه الأزمة".

وأضاف"اعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعى أو غير واقعى جزءا من لبنان الحلم وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التى رافقتها". وتابع قائلا إن صوت فيروز لا يزال مهما.

وتابع "لن أتحدث عنها بالتأكيد لأننى أعتقد أن هذا جزء من الحلم والسر الذى تحيط نفسها به.. هذا السر هو جزء من فيروز".

وفى عبارة تعكس عمق اللقاء والحرص على الحفاظ على أسراره ختم ماكرون تصريحاته للصحفيين قائلا "لقد تحدثنا ..وأيضا صمتنا".

Advertisements

وظل اللقاء محاطا بهالة من السرية إلى أن نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بفيروز على منصة فيسبوك صورا عن اللقاء الذى استمر ساعة وربع الساعة.

وظهرت فيروز فى الصور بإطلالة بسيطة تعكس طبيعتها وابتسامة خجولة وبجوارها ماكرون فى منزلها الواقع فى منطقة الرابية فى إنطلياس جبل لبنان.

والتزاما بقواعد واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وضعت الفنانة اللبنانية قناعا شفافا لم يستطع أن يحجب ابتسامتها المحببة لقلوب عشاقها.

ارتدت فيروز عباءة سوداء مطرزة وغطت مقدمة رأسها بمنديل أسود تراثى، وبدت سعيدة بعد أن قلدها ماكرون وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فى فرنسا.