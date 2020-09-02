لدعم سيادته الإقليمية .. ماكرون يزور العراق اليوم قادما من لبنان

ولأسباب أمنية، لم تكشف الرئاسة الفرنسية عن الزيارة إلا فى اللحظة الأخيرة، علما أن مسؤولين عراقيين أعلنوا عنها منذ أيام.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء، فى ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر: "أؤكّد لكم أنّنى سأكون غدا صباحا فى العراق لكى أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة فى هذا البلد".

وكان "ماكرون" قد قال فى لقاء مع الصحفيين، الجنعة، إنّ "المعركة من أجل سيادة العراق أساسية" للسماح "لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيرا" بـ"عدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب".

وأضاف: "هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم"، مشيرا إلى أن "دور فرنسا مساعدتهم على ذلك".

ولفت "ماكرون" إلى أنه ينوى "بناء معهم مبادرة قوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق".