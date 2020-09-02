“الأرصاد”: سماء غائمة على معظم مناطق المملكة

الخليج – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من وسط المملكة وشمالها، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.