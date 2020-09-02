” أوزيل” يقترب من النصر

ذكر تقرير إخباري في تركيا امس الثلاثاء، أن لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، ربما يكون في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة فاناتيك الرياضية أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض للاعب الألماني الدولي يصل إلى 20 مليون دولار في العام.

وذكر التقرير أن عقد أوزيل مع آرسنال يمتد حتى صيف 2021 وينوي النصر الانتظار لحن انتهاء تعاقده قبل أن يتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

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ويبدو أنه من غير المرجح أن يترك أوزيل فريق آرسنال قبل نهاية عقده، ويريد النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز أن يرحل لاعبو الفريق الذين يحصلون على رواتب كبيرة ولكن اللاعب قال لمجلة ذا أثلتيك الإلكترونية أنه يريد البقاء حتى نهاية عقده.

ولعب أوزيل في 18 مباراة فقط من أصل 38 مباراة خاضها آرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، علماً بأن كافة المباريات التي خاضها اللاعب كانت قبل فترة الغلق.

ونفى أن يكون لديه أزمة في اللياقة البدنية، وقال لـ”ذا أثلتيك”: “كنت جاهزاً بما يكفي للعب جميع المباريات بعد فترة التوقف، بعيداً عن إصابة بسيطة، كان الأمر كما هو بعد شفائي منها”