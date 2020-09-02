غدا.. غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن الأمير خالد سيتشرف بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذى يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وأشارت إلى أن مراسم غسل الكعبة هذا العام ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حرصاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية مناسبة غسل الكعبة المشرفة.