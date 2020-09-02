بدء التسجيل إلكترونيا في تخفيضات اليوم الوطني

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أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل في تخفيضات اليوم الوطني الذي ينتهي بتاريخ 25 سبتمبر القادم ، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً ، وتوفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .
ودعت “التجارة” أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
وسبق أن أطلقت وزارة التجارة نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال ، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.
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