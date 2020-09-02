بعد لبنان.. ماكرون يصل العراق لدعم سيادة البلاد

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، العراق، لإطلاق مبادرة "مسيرة السيادة" بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد "سيادته" فى وقت يجد نفسه فى وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.





وكان ماكرون قال الجمعة في لقاء مع الصحفيين إن "المعركة من أجل سيادة العراق أساسية للسماح لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيرا بعدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب".

وأضاف "هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم"، مشيرا الى أن "دور فرنسا مساعدتهم على ذلك".

وأشار ماكرون الى أنه ينوى "بناء معهم مبادرة قوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق".

ويعد ماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمى، رئيسا للحكومة فى مايو الماضى.