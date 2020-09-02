ماكرون يلتقى الرئيس العراقى فى قصر السلام بـ بغداد

واستقبل الرئيس العراقى برهم صالح، نظيرة الفرنسى فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر.

ومن المقرر عقد جلسات مباحثات مشتركة بين الرئيسين، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات بالإضافة إلى الوضع فى العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ماكرون قد وصل إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين.