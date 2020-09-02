ماكرون: العراق يواجه تحديات كثيرة.. و لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب

وأضاف ماكرون، أنه لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب حتى إلحاق هزيمة نهائية به، مشددا على أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية فى الداخل وفى المنطقة.
وتابع بأن: الاستقرار الإقليمى على المحك.. وجاءت إلى العراق فى هذه الظروف التى تخلق تحديا.
وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد استقبل ماكرون خلال زيارته التى تستغرق يوما واحدا، فى قصر السلام فى العاصمة بغداد. وتأتى الزيارة وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وانتشار فيروس كورونا، ما شكّل ضغطا هائلا على السياسة العراقية.
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