عقيلة صالح يطالب أوروبا بالمساعدة في ”تحييد عوائد النفط”

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين صالح والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مدينة القبة شرق ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، لوكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء، إن عقيلة صالح طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وأضاف أن صالح طالب بضرورة ”انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي“، مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا ”بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.“

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بدوره أكد بوريل ”ثقته التامة“ في رئيس البرلمان الليبي، متعهدا بأنه سيقدم شرحا وافيا لمبادرة صالح للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها، كما سيكون هنالك تواصل للاتحاد خلال الفترة المقبلة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المبادرة، وفق قوله.

كما أكد بوريل ”تضامن الاتحاد الأوروبي كاملا مع رئيس مجلس النواب الليبي، في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان“.

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، بشكل متزامن، وقفا شاملا لإطلاق النار على جميع الأراضي الليبية.