ماكرون: التحدى الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية

وأضاف ماكرون من بغداد، بأن التحدى الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية والتى تضعف الدولة، مشيرا إلى أن الحرب على داعش لم تنته.

ووصل الرئيس الفرنسى، اليوم الأربعاء، إلى بغداد، وهى زيارته الأولى إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد سيادته فى وقت يجد نفسه فى وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.