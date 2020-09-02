وأضاف ماكرون من بغداد، بأن التحدى الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية والتى تضعف الدولة، مشيرا إلى أن الحرب على داعش لم تنته.
ووصل الرئيس الفرنسى، اليوم الأربعاء، إلى بغداد، وهى زيارته الأولى إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد سيادته فى وقت يجد نفسه فى وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماكرون: التحدى الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.