أحمد أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادنوف، إذ تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط وميلادينوف اتفقا على أهمية العمل فى المرحلة المقبلة على تثبيت محددات التسوية السلمية بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، وانهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط أكد خلال الاتصال الهاتفى مع المنسق الأممى الخاص على تمسك الجامعة العربية بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية، والتى تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على أن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربى كامل، وبتأييد ودعم من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، ومُضيفا أنه ينبغى العمل على أن تصب أية تطورات أو مواقف جديدة فى صالح القضية الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن الحديث مع المنسق الأممى الخاص تطرق إلى الأوضاع فى قطاع غزة المحتل، إذ اتفق الطرفان على أهمية تجنب التصعيد والعمل على ضمان استمرار الترتيبات التى تم التوصل إليها مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، بصورة تحول دون تدهور الموقف أو انفجاره فى غضون فترة زمنية قصيرة.