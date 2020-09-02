وزير الخارجية السعودى: موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وقال وزير الخارجية السعودى فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، قد وافقت على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى جميع الدول، بحسب وكالة "واس" السعودية.