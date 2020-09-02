الرئاسة التونسية ترد على اتهام مديرة ديوان سعيّد بالتدخل في تشكيل الحكومة

ردت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم على اتهامات لمديرة ديوان الرئيس، نادية عكاشة، بالتدخل في مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وتعيين وزراء في حكومة هشام المشيشي التي نالت ثقة البرلمان صباح اليوم الأربعاء.

وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، إن ما صدر عن بعض النواب من اتهامات لنادية عكاشة وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الصفحات الممولة من الخارج، وفق قولها، يعد هجوما على رئيس الجمهورية وديوانه.

وأضافت رشيدة النيفر في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية اليوم الأربعاء أنّ ديوان قيس سعيّد يضم كفاءات في عديد المجالات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الفريق الرئاسي ثلثه من النساء وهو اختيار من رئيس الجمهورية لإعطاء الفرصة لتكون المرأة حاضرة عدديا ونوعيا“.

وأشارت النيفر إلى أنّ حملات التشكيك والهجوم على نادية عكاشة وكلّ الديوان الرئاسي سببه أن الفريق يعمل في تضامن وصمت؛ وهو ما فتح الباب لعديد التأويلات والادعاءات واستغلال بعض الأطراف لغياب ناطق رسمي للرد عليها، بحسب تعبيرها.

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وقد واجهت نادية عكاشة، مديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد سيلا من الانتقادات من نواب بالبرلمان اتهموها بالتدخل في تعيينات بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، وبالتخطيط للانقلاب على النظام البرلماني، وفق تعبيرهم.

ووصف نواب نادية عكاشة بـ ”ظلّ الرئيس“ و“مهندسة تغيير النظام“ و“سيدة القصر الحديدية“، واعتبروا أنها من الشخصيات المؤثرة في رسم السياسات واتخاذ القرارات في القصر الرئاسي، واتهمها نواب آخرون بأنها تفاوضت مع شخصيات لتولّي حقائب وزارية؛ ما يُعدّ مخالفا لمقتضيات الدستور، وفق قولهم.

وانتقد نواب في البرلمان تنامي دور نادية عكاشة التي وصفها البعض بالمرأة الحديدية في القصر الرئاسي والمؤثرة في القرارات والتوجيهات الصادرة عن القصر، معتبرين أن كل ذلك أثّر في مسار تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن يقودها رئيس الحكومة المكلف وحده دون تدخل من القصر الرئاسي، باستثناء التشاور مع رئيس الجمهورية حول حقيبتي الخارجية والدفاع.

ومن جانبه، قال رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي: إن حزبه يعتزم سحب الثقة من الوزراء الذين تدخلت نادية عكاشة في تعيينهم، وفق تعبيره.