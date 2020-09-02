الكاظمى: السيادة العراقية خط أحمر

وأضاف الكاظمى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن السيادة العراقية خط أحمر، ونعمل على تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، مشيرًا إلى دورها فى إعادة إعمار المناطق التى دمرها تنظيم داعش الإرهابى.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال الكاظمي: نعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية فى مجال الاستثمار.
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