ميليشيا الحوثى تعترف بمصرع 514 بينهم قيادات خلال أغسطس الماضى

رصدت إحصائية لوسائل إعلام يمنية مصرع 514 عنصرا من ميليشيات الحوثى بينهم قيادات، خلال شهر أغسطس الماضى فقط، وسط تكتم شديد عن خسائر كبيرة ناتجة عن ضربات موجعة فى جبهات القتال، أكبرها مأرب والبيضاء والجوف.





واعتمدت الإحصائية - وفقا لقناة العربية الإخبارية - على ما اعترفت به ميليشيات الحوثى فقط من خلال رصد عمليات التشييع التى نقلتها وسائل إعلام حوثية، وتضم الحصيلة الموجعة قيادات حوثية كبيرة وخسائر بشرية للميليشيات.

وتصدرت العاصمة صنعاء - بحسب الإحصائية - الصدارة من حيث عدد قتلى الميليشيات بـ 189 قتيلاً بينهم 72 قيادياً، تليها محافظة ذمار بـ89 قتيلاً بينهم 6 قيادات وشيخ قبلى ، كما احتلت محافظة حجة المرتبة الثالثة من حيث أعداد قتلى الميليشيات بـ57 قتيلاً بينهم 15 قيادياً، ومحافظة صعدة 42 قتيلاً بينهم 7 قيادات، ثم محافظة عمران 35 قتيلاً بينهم 10 قيادات وشيخ قبلى ومصور الإعلام الحربى للحوثيين.

وقتل من محافظة الحديدة 21 مجندا وقيادى واحد، فيما بلغت خسائر محافظتى تعز والبيضاء 18 قتيلاً فى كل منهما، فكان من بين قتلى تعز قياديان، ومن بين قتلى البيضاء 3 قيادات ومصور للإعلام الحربى التابع للحوثيين ، ومحافظة إب 13 قتيلاً بينهم 3 قيادات بارزة، ومحافظة الجوف 12 قتيلاً بينهم مصور الإعلام الحربى للحوثيين، تتبعها محافظة المحويت بـ 9 قتلى، ومحافظة ريمة 7 قتلى بينهم قيادى، ثم محافظة الضالع قتيلان.

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وقال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى - فى تعليقه على مشاهد تشييع لقتلى ميليشيا الحوثى فى مناطق سيطرتها - إنها تكشف حقيقة الوضع الميدانى وتوضح الخسائر التى تتكبدها الميليشيات بشكل يومى على يد الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مختلف جبهات القتال، بعيدا عن الانتصارات الزائفة التى تروج لها فى وسائلها الإعلامية".



وحمل وزير الإعلام اليمنى، ميليشيات الحوثى مسؤولية كل الدماء التى تسيل منذ انقلابها على الدولة بمن فيهم المغرر بهم فى صفوفها ممن تلقى بهم لمحارق الموت دون أدنى اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم، فى معارك مفتوحة فى الجوف ومأرب والبيضاء، ليكونوا لقمة سائغة لنيران الجيش والمقاومة بدعم وإسناد التحالف.

يشار إلى أن الأرقام التى وردت كانت لعملية حصر لما تبثه وسائل إعلام ميليشيات الحوثى من عمليات تشييع لجثامين قتلاها، فيما تبقى الأعداد أكثر بكثير مما يعلن وذلك فى ظل محارق يومية وخسائر لا تتوقف تتلقاها الميليشيات على أيدى الجيش اليمنى والقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية.