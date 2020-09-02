عاجل.. الحكومة التونسية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

ويحتضن قصر الضيافة بقرطاج فى تونس غدا الخميس، مراسم التسليم والتسلم بين حكومة تصريف الأعمال لإلياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشى المصادق عليها برلمانيا. وكان مجلس نواب الشعب فى تونس قد منح اليوم الأربعاء الثقة لحكومة المشيشى بعد حصولها على 134 صوتا.

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