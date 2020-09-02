مناسيب النيل فى السودان تواصل تجاوز أعلى الإحصائيات

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية أن مقياس محطة الخرطوم سجل اليوم زيادة 4 سنتيمترات حيث بلغ المنسوب (17.56 متر) والذى يفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ 30 سم، وسوف يستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.22متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 15 سم.





واشارت اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السودانية، الى إستقرار مناسيب محطات ود مدنى و الكاملين فى الثلاثة أيام السابقة. وأكدت لجنة الفيضانات، فى بيانها اليومى، أن الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 30 و31 أغسطس و1 سبتمبر ستؤدى لإستقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد الخميس ليكون فى حدود 930 مليون متر مكعب، بينما تؤدى الأمطار التى هطلت فى حوض العطبراوى فى يومى 31 أغسطس و1 سبتمبر إلى إستقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين. وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالى:

• قطاع : الدمازين–سنار سيشهد إرتفاعاً (فى حدود 3 سم).

• قطاع : سنار-الخرطوم سيشهد إستقرارًا.

• قطاع : الخرطوم–عطبرة سيشهد إرتفاعاً ( فى حدود 5 سم).

• قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إرتفاعا (فى حدود 10 سم).

• قطاع: عطبرة-سد مروى سيشهد إرتفاعا (فى حدود 5 سم).

• قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إرتفاعا (فى حدود 3 سم).

• قطاع: الدبة-دنقلا سيشهدإستقراراً.

وسجلت مدينة ود مدنى اليوم الأربعاء 20.51 متراً، ويتوقع أن تستقر غداً وبعد غد على 20.52 متراً.

محطة الكاملين سجلت اليوم 19.06، ويتوقع أن تستقر غداً الخميس وبعد غد الجمعة على 19.08 متراً، ومحطة الخرطوم سجلت اليوم الأربعاء 17.56 متراً ويتوقع أن تستقر غداً الخميس على ذات المنسوب وتسجل الجمعة 17.57 متراً.

محطة شندى سجلت اليوم 18.22 مترا ويتوقع أن تستقر يومى الخميس والجمعة على 18.26 متراً

ومحطة عطبرة سجلت اليوم الأربعاء 16.36 متراً ويتوقع أن تستقر يومى الخميس والجمعة على 16.46 متراً.

بينما محطة دنقلا سجلت اليوم الأربعاء 15.15 متراً ويتوقع أن تسجل غداً الخميس 15.13 متراً. Advertisements ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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