فيديوجراف : فيضان السودان .. سيول لم تشهدها الخرطوم منذ 100 عام

وفى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" السيول التى شهدتها الخرطوم، وأبرز الخسائر الناجمة عن الفيضان. وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات جرّاء الأمطار والسيول التى ضربت السودان إلى أكثر من 95 حالة وفاة و46 إصابة.

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