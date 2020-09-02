الأسد : الفساد منتشر فى المجتمع والقلة الفاسدة هى التى تطغى على السطح

قال الرئيس السورى بشار الأسد خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع الوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية إن الفساد منتشر فى المجتمع والقلة الفاسدة هى التى تطغى على السطح.





وأضاف الأسد، بحسب "روسيا اليوم"، أن "مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام، فالإعلام دوره هام جداً وخاصة فى قضايا التحقيقات، وأنا هنا أتحدث عن الإعلام التقليدى، وعن الإعلام الإلكترونى المحترف".

وتابع: "الدروس بسلبياتها وبإيجابياتها تساعد المسؤول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت، خاصة فى الظروف التى نمر بها اليوم، وبالتالى تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة، أى أن نكون استباقيين بدلاً من أن نوصف بالارتجاليين".

وأوضح "فى حالة مثل حالتنا، حالة الحرب.. من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن.. أولويات للحكومة.. لمؤسسات الدولة.. وأولويات للمواطن، وقد يتساءل أى شخص، كيف أولويات للمواطن، فالحكومة تعمل لصالح المواطن، هذا صحيح ولكن أحيانا أولويات الدولة تكون غير ملامسة للحاجات الطارئة للمواطن، تكون بعيدة المدى ولكنها ضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها، بينما أولويات المواطن هى المعاناة والحاجات التى يعانى منها بشكل يومى".