العراق يسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، أنه تم فحص 23 ألفا و123 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، ليبلغ إجمالى النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى البلاد مليونا و647 ألفا و454 نموذجا.
وأشارت إلى أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 184 ألفا و205 حالات بنسبة شفاء 76.0%، وإجمالى الإصابات 242 ألفا و284 حالة، وإجمالى الوفيات 7201 حالة.
وكانت دائرة صحة الديوانية، قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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