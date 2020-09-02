الأردن يسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، بحسب وكالة الأنباء السعودية : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 12 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة لشخص أجنبى، و 51 حالة محلية سجلت فى عمان والزرقاء وجرش والعقبة والبلقاء ومادبا، مبينا فى الوقت نفسه تسجيل 46 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1613 حالة شفاء.
من جهته أعلن وزير الإعلام الأردنى، أمجد العضايلة، تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل فى محافظتى العاصمة عمّان والزرقاء فقط، بهدف التقليل من حالات المخالطة، وتمكين فرق التقصى الوبائى من تتبع المخالطين وحصرهم فى المحافظتين.
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