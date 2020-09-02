لبنان يسجّل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّه ُأجرى 9081 فحص PCR الخاص بالفيروس، فى وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5195، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

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