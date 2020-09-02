الرئيس الفرنسى يعلن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون مع العراق

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن تصريح الرئيس الفرنسى جاء خلال استقبال الحلبوسى له فى بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك.

ونقل البيان قول الرئيس الفرنسى خلال الاجتماع، "حرصتُ على زيارة العراق، وهى زيارتى الأولى له بعد عدة زيارات وزارية، وذلك لنعبر عن دعمنا للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التى يمر بها".

وأشار الرئيس الفرنسى إلى تبنى تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، مؤكدا ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم.

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ولفت ماكرون، إلى أن رئيس الجمعية الفرنسية سيتواصل معه لتنسيق التعاون بين البرلمانيين، من أجل الانطلاق بتطبيق الاستراتيجية فى عموم مناطق العراق، مشيرا إلى أن فرنسا تدرك التحديات التى تواجه العراق، وهى إلى جانبه.

بدوره، أكد الحلبوسى، دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية، من أجل المضى بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، الذى ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين".

وأشار إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل العمل النيابى للسلطتين التشريعيتين فى البلدين الصديقين.