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أبو الغيط وميلادنوف يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-02 23:02 0 تبليغ

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاى ميلادنوف، وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان خلال اتصال هاتفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، على أهمية العمل فى المرحلة القادمة على تثبيت محددات التسوية السلمية بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اتفقا على أهمية تجنب التصعيد والعمل وضمان استمرار الترتيبات التى تم التوصل إليها مؤخرًا بين حركة حماس وإسرائيل، بصورة تحول دون تدهور الموقف أو انفجاره فى غضون فترة زمنية قصيرة.

وأكد أبو الغيط، خلال الاتصال الهاتفى، تمسك الجامعة العربية بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية، والتى تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتى تحظى بإجماع عربى كامل، وبتأييد ودعم من المجتمع الدولى والأمم المتحدة.

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