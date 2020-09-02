القضاء العسكرى اللبنانى يتهم ناشطة مناهضة لحزب الله بالتواصل مع إسرائيل

وأصدرت قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا قرار الاتهام بحق الناشطة كيندا الخطيب، المحبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات منذ شهر يونيو الماضى، والذى جاء به أنها قامت بارتكاب جريمة التواصل مع عملاء إسرائيليين فضلا عن مخالفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

وكانت قد ألقى القبض على كيندا الخطيب، وشقيقها فى شهر يونيو الماضى من منزلهما فى محافظة عكار (شمالى لبنان) قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقا، وأسندت إليها الأجهزة الأمنية أنها قامت بالتعامل مع أشخاص من إسرائيل وزارتها خلسة عام 2019 .

وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب، والتى تعمل فى مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لـ "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائما ما تحمل الحزب وإيران مسئولة الاضطرابات السياسية والتدهور المالى والاقتصادى الحاد الذى يشهده لبنان.