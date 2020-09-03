بصاورخ كاتيوشا.. استهداف شركة لتأمين مطار بغداد

وهذه ليست المرة الأولى التى يتم استهداف مطار بغداد الدولى بصاروخ كاتيوشا هذا الأسبوع، حيث سقط صاروخ من نفس الطراز الأحد بمحيط المطار. ومنذ سنوات، تشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية. وغالباً ما تستهدف تلك الصواريخ المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولى ومصالح الولايات المتحدة فى العراق إضافة إلى مطار بغداد الدولى. وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

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