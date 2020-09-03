تقرير أمريكى : تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف مرتزق سورى إلى طرابلس

ووصف التقرير المرتزقة بأنهمو ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية"، اليوم الخميس.
وأكد أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقدون الخبرات القتالية، وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط.
ولم تكتف أنقرة بذلك بل قامت، حسب البنتاجون، بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضى الليبية، وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى، وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أن نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف.
وأوضحت "وليامز"، أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد فى ليبيا والعودة إلى الحل السياسى.
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