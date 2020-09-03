عاجل .. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية على مطار التيفور

ونقلت وكالة سانا عن مصدرعسكرى أنه وفى الساعة العاشرة والثلث تقريبا من مساء اليوم، أطلق الطيران الإسرائيلى رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.
وكان المطار العسكرى تعرض لاستهداف مماثل منتصف شهر يناير من العام الجارى.
وكانت الوكالة أعلنت قبل يومين أن الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية فى سماء دمشق، وأن موقعا عسكريا تعرض لاعتداء.
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