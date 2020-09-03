أفغانستان تنقل لقطر 7 سجناء طالبت حركة طالبان باطلاق سراحهم

قال مسؤولون ودبلوماسيون غربيون، يوم الخميس، إن أفغانستان ستنقل إلى قطر سبعة سجناء طالبت حركة طالبان بإطلاق سراحهم قبل مفاوضات السلام المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.
وقال مسؤول أفغاني إن السجناء سيطلق سراحهم قريبا، وسيتم نقلهم إلى الدوحة، على الرغم من أن الحكومة لم تكن تريد إطلاق سراحهم على أساس أنهم مذنبون بقتل جنود أجانب، بحسب ما ذكرته رويترز.
وأضاف المسؤول أن كبار المسؤولين الأفغان من المقرر أن يسافروا إلى عاصمة الدولة الخليجية (الدوحة) هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات مع طالبان حول المصالحة والسلام في البلاد.
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