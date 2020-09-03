“الجوازات” تكشف شروط الاستفادة من تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين

كشفت المديرية العامة للجوازات شروط الاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من المواطنين، إلى الدول التي يدرسون فيها.
وأوضحت أنه عند تقديم الطلب يُشترط إرفاق خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة يبين ضرورة حضور الطالب إلى دولة الدراسة وأن الدراسة ليست عن بعد.
وأضافت أن على المبتعث توضيح التاريخ الفعلي لبداية الدراسة في الطلب وكتابة الدولة التي يدرس فيها.
وبينت أن طلب تصريح السفر يتم عبر الحساب الشخصي للمبتعث في منصة أبشر.
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