قال قزيط فى تصريحات لموقع قناة "ليبيا 218"، إن "كل المحاولات لترقيع حكومة الوفاق لن تُجدى نفعا"، مضيفا أن هذا المجلس لن يوصل الليبيين إلى الاستقرار، بل إلى العدم والعبث والخراب.
وأكد أن الحل الوحيد للأزمة هو الذهاب إلى مجلس رئاسى جديد يمثل كل الليبيين، بحكومة منفصلة تمارس مهامّها من خارج طرابلس.
وحول قرارات الرئاسى الأخيرة، قال قزيط، إنها "محاولة لاسترضاء بعض القوى السياسية، ومحاولة بعث الحياة فى جسم ميت الذى هو المجلس الرئاسى"، واصفا إياها بأنها قرارات غير مدروسة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مسؤول ليبى: السراج ديكتاتور لا يهمه إلا البقاء فى السلطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.