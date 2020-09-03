مسؤول ليبى: السراج ديكتاتور لا يهمه إلا البقاء فى السلطة

قال قزيط فى تصريحات لموقع قناة "ليبيا 218"، إن "كل المحاولات لترقيع حكومة الوفاق لن تُجدى نفعا"، مضيفا أن هذا المجلس لن يوصل الليبيين إلى الاستقرار، بل إلى العدم والعبث والخراب.

وأكد أن الحل الوحيد للأزمة هو الذهاب إلى مجلس رئاسى جديد يمثل كل الليبيين، بحكومة منفصلة تمارس مهامّها من خارج طرابلس.

وحول قرارات الرئاسى الأخيرة، قال قزيط، إنها "محاولة لاسترضاء بعض القوى السياسية، ومحاولة بعث الحياة فى جسم ميت الذى هو المجلس الرئاسى"، واصفا إياها بأنها قرارات غير مدروسة.