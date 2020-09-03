المرصد السورى: وصول 800 مرتزق إلى ليبيا خلال شهر

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى، وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أن نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف.

وأوضحت "وليامز"، أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد فى ليبيا والعودة إلى الحل السياسى.

يشار إلى أن الليبيين كانوا قد نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى فى بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التى يرأسها الإخوانى فايز السراج فى محاربة الليبين والجيش الليبى.