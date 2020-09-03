أمانة الشرقية تنفذ 844 جولة رقابية وتعقم وتطهر 955 موقعا أمس الأربعاء

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء 14/1/1442هـ، (844) جولة رقابية على مختلف المراكز التجارية ومراكز التسوق وغيرها، بالإضافة لـ (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وأسفرت عن قيد (22) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (8) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

فيما غسل وتعقيم وتطهير (955) موقعاً، باستخدام (157345) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (480) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7593) طن من النفايات، وإزالة (3613) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940)، (374) بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فقد تلقّى المركز (20) بلاغاً ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

و تعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أنها تستقبل كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمعالجتها، داعية أفراد المجتمع بالتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية.