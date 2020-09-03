أخبار عربية

ترقية الشيخي إلى المرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان

0 نشر
أفنان المالكي 0 تبليغ

Advertisements

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية مدير إدارة المشتريات بإمارة منطقة جازان أحمد بن خليل الشيخي إلى المرتبة العاشرة.
ويعد الشيخي من أحد الكفاءات المتميزة بإمارة منطقة جازان وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة الأمير نايف للعلوم الامنية ، وحاصل على عددا من الدورات المتخصصة وحلقات التدريب في مجال عمله .
وعبر الشيخي عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه ، على هذه الثقة سائلا الله أن تكون دافعا لبذل المزيد من العطاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترقية الشيخي إلى المرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا