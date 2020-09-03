ترقية الشيخي إلى المرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية مدير إدارة المشتريات بإمارة منطقة جازان أحمد بن خليل الشيخي إلى المرتبة العاشرة.
ويعد الشيخي من أحد الكفاءات المتميزة بإمارة منطقة جازان وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة الأمير نايف للعلوم الامنية ، وحاصل على عددا من الدورات المتخصصة وحلقات التدريب في مجال عمله .
وعبر الشيخي عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه ، على هذه الثقة سائلا الله أن تكون دافعا لبذل المزيد من العطاء.
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