رسميا.. المشيشى يتسلم رئاسة الحكومة التونسية من الفخفاخ

وكان البرلمان التونسى، قد وافق على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشى، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسى، والاتجاه لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشى، الثلاثاء، تشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 25 وزيرا ومستقلة تماما عن الأحزاب.