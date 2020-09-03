“أمانة الشرقية” إصلاح أكثر من 30 ألف م2 من حفر الشوارع و61 ألف متر طولي

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام ٢٠٢٠ والتي تهدف لإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري، من خلال العديد من الأعمال التي قاموا بها خلال الشهر الماضي في حاضرة الدمام، والتي أبرزها إصلاح أكثر من (30.491) متر مربع من حفر الشوارع، إصلاح (509) من محولات الكهرباء، وتنسيق وزراعة (122.397) شجرة ووردة، بالإضافة لإزالة (229) حوش واستراحة ومخيم عشوائي مخالف، و إصلاح (141) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إصلاح (61.006) متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (318) لوحة دعائية مخالفة.

ولفت إلى أنه من ضمن الجهود تم معالجة (113) من واجهات المباني والمحلات، و إزالة (74) مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة (2.799) متراً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع (345) من الباعة الجائلين، وإزالة (138.580) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، و إصلاح (20.696) عمود إنارة متهالك، و معالجة واستبدال (14.666) حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل (858.055) متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، و إزالة (256) سيارة تالفة ومهملة.

وعن جهود إدارة التشغيل والصيانة التابعة للأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصر خلال نفس الفترة قال الصفيان: تم إصلاح (6.440) متر مربع، ومعالجة (40.570) متر طولي، وإصلاح (396) محول من محولات الكهرباء، بالإضافة لإصلاح (17.875) من أعمدة الإنارة المتهالكة.

وأكّد الصفيان أن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، مشيراً إلى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، بوضع النفايات ومخلفات المباني وكافة مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، كما دعا في القت نفسه إلى الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال مركز (940) أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.