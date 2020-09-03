تقارير صحفية “بيتي” وقع للنصر رسمياً

أوضحت تقارير صحفية متطابقة نجاح نادي النصر السعودي في التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني غونزالو نيكولاس مارتينيز لاعب أتالانتا يونايتد، وبحسب تقارير فرنسية وسعودية فإن اللاعب وقع رسميا مع النصر، وسيحضر للسعودية خلال الأيام المقبلة للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا للانخراط في تدريبات الفريق.

ويعتبر الأرجنتيني غونزالو نيكولاس مارتينيز الشهير بـ“بيتي“ مارتينيز أحد اللاعبين البارزين في الدوري الأمريكي للمحترفين بعد انتقاله إلى أتلانتا يونايتد في 24 يناير/كانون الثاني 2019 قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.

وحصل لاعب الوسط المهاجم والأرجنتيني الدولي، الذي لم يشارك في كأس العالم 2018، والبالغ من العمر 27 عاما على جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018 وأفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني في العام ذاته بعد أن ساعد ريفر بليت في الفوز بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية 2018.

وظهر مارتينيز لأول مرة مع هوراكان في عام 2011. وقد شارك في 97 مباراة في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف في الفترة من 2011 إلى 2014 مما ساعد هوراكان في التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني موسم 2014-2015.

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انتقل بعدها إلى ريفر بليت في يناير/كانون الثاني 2015، حيث شارك في 169 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 35 هدفا. وخلال هذه الفترة فاز مارتينيز بكأس ليبرتادوريس مرتين (2015 و2018) ، ولقبين لكأس الأرجنتيني موسمي (2015-16 ، 2016-17) ولقبين لكأس السوبر الأرجنتيني موسمي (2017-18 و2014-15).

ومع أتلانتا يونايتد بدأ 26 مباراة من أصل 32 مباراة في الدوري في موسمه الأول في الدوري الأمريكي، وسجل خمسة أهداف وصنع تسعة في 2151 دقيقة لعبها.

وعلى الصعيد الدولي خاض مباراتين مع منتخب الأرجنتين وسجل هدفا واحدا في أول ظهور له في الثامن من سبتمبر/أيلول 2018 في الفوز بثلاثية نظيفة على غواتيمالا.