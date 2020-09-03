تراجع أسعار الذهب مع تحسن الإقبال على المخاطرة
تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحسن الإقبال على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.
وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 54ر1937 دولارا للأوقية بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 40ر1945 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 9ر0 بالمئة إلى 25ر27 دولارا للأوقية والبلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 53ر2246 دولارا فيما استقر البلاتين عند 22ر905 دولارات.
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