عاجل.. حاوية جديدة فى مرفأ بيروت تحتوى 4 أطنان نترات الأمونيوم

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فأن نترات الأمونيوم وجدت فى أكياس شبيهة بتلك التى كانت موجودة فى العنبر رقم 12 وتسبب انفجارها بكارثة بيروت. المعلومات أفادت أن الجمارك فى مرفأ بيروت لا علم لها بهذه الحاوية ومحتوياتها. وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها.

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