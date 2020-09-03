أبوالغيط: حل مشكلات المنطقة يتطلب تعاونا عربيا أوروبيا

استقبل السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، بمقر الأمانة العامة للجامعة، لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الجارية فى المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربى والأوربى.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن المحادثات تطرقت إلى مجمل العلاقات المؤسسية بين المنظمتين الإقليميتين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة فى ضوء نجاح القة العربية-الأوروبية الأولى التى عقدت فبراير 2019 بشرم الشيخ، والحاجة إلى العمل الحثيث للتحضير للقمة المقبلة التى يُنتظر أن تُعقد فى عام 2022 فى بروكسل.

وأكد المصدر، أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لعدم تحقق مخطط الضم الإسرائيلى نتيجة للمواقف الدولية القوية فى مواجهته، وثمّن أبو الغيط مواقف الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد، مؤكداً أن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التى طرحتها لا يُمكن أن تقود لإطلاق عملية سلمية متوازنة تُفضى إلى حل دائم وعادل وشامل للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً عربيا أوروبياً مشتركاً من أجل تثبيت الإجماع الدولى القائم حول محددات التسوية السلمية فى إطار حل الدولتين، وما يتضمنه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أن اللقاء شهد أيضا تبادلاً للآراء بين أبو الغيط وبوريل حول الشأن الليبى، إذ شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين ما يسمى بحكومة قوات حكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسى الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للإعلانات التى خرج بها الرئيس السراج والمستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات انتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.