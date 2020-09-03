العراق يسجل 4755 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا 

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى: "تم فحص 23029 نموذجاً فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1670483 نموذجاً".

وأضافت "كما تم تسجيل 3552 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون المجموع الكلى لحالات الشفاء 187757 حالة".

ومنذ ظهور الجائحة بلغ مجموع الإصابات فى العراق 247039 إصابة، بينما الوفيات فوصلت إلى 7275 وفاة.